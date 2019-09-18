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Beşiktaş’ın S. Bratislava maçı kadrosu belli oldu
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi’nde Slovan Bratislava ile oynayacağı karşılaşmanın 20 kişilik kadrosunu belirledi.
Spor 18.09.2019, 12:01
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi’nde Slovan Bratislava ile oynayacağı karşılaşmanın 20 kişilik kadrosunu belirledi.
Beşiktaş’ın Slovan Bratislava karşılaşması kadrosu şöyle:
Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Douglas Santos, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Victor Ruiz, Caner Erkin, Pedro Rebocho, Necip Uysal, Elneny, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Georges N’Koudou, Abdoulay Diaby, Tyler Boyd, Jeremain Lens, Umut Nayir ve Güven Yalçın."(İHA)
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