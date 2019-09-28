Son Dakika
Trafik kazaları MOBESE kamerasında
Hakkari il genelinde 5 bölge yasaklandı
Marmara Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde deprem
TCMB kredi kartı işlemlerindeki faiz oranlarını düşürdü
Kredi kartı faizleri düştü
Mısır Dışişleri Bakanı Amerikan Yahudi Komitesi heyetiyle görüştü

Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kadrosu açıklandı

- Cezalı futbolcular Muhammed Elneny ve Adem Ljajic ile sakatlığı bulunan Victor Ruiz kadroda yer almıyor

Spor 28.09.2019, 14:54
Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kadrosu açıklandı
banner63


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda yapacağı Trabzonspor maçının kadrosu belli oldu.

Medical Park'ta saat 19.00'da başlayacak müsabaka için akşam saatlerinde Trabzon'a gidecek siyah-beyazlı kafilede, cezalı futbolcular Muhammed Elneny ve Adem Ljajic ile sakatlığı bulunan Victor Ruiz yer almadı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 21 kişilik kafilede bulunan futbolcular şöyle:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Douglas Santos, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Enzo Roco, Caner Erkin, Pedro Rebocho, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Muhayer Oktay, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Orkan Çınar, Abdoulay Diaby, Jeremain Lens, Tyler Boyd, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir, Güven Yalçın, Burak Yılmaz.


#Beşiktaş #futbol #süper lig #süperlig #Trabzonspor
Yorumlar (0)
22°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 28 Eylül 2019
İmsak 05:12
Güneş 06:35
Öğle 12:44
İkindi 16:04
Akşam 18:43
Yatsı 20:01
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Başakşehir 6 8
7. Galatasaray 5 8
8. Çaykur Rizespor 6 8
9. Malatyaspor 5 7
10. Trabzonspor 5 6
11. Konyaspor 5 6
12. Beşiktaş 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 14
2. Real Sociedad 6 13
3. Atletico Madrid 6 13
4. Athletic Bilbao 6 12
5. Villarreal 7 11
6. Granada 6 11
7. Barcelona 6 10
8. Sevilla 6 10
9. Real Betis 7 8
10. Getafe 6 7
11. Levante 6 7
12. Osasuna 6 7
13. Valencia 6 6
14. Real Valladolid 6 6
15. Celta de Vigo 6 6
16. Eibar 6 5
17. Deportivo Alaves 6 5
18. Espanyol 6 5
19. Mallorca 6 4
20. Leganés 6 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@