Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kadrosu açıklandı
- Cezalı futbolcular Muhammed Elneny ve Adem Ljajic ile sakatlığı bulunan Victor Ruiz kadroda yer almıyor
Spor 28.09.2019, 14:54
İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda yapacağı Trabzonspor maçının kadrosu belli oldu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 21 kişilik kafilede bulunan futbolcular şöyle:
Loris Karius, Utku Yuvakuran, Douglas Santos, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Enzo Roco, Caner Erkin, Pedro Rebocho, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Muhayer Oktay, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Orkan Çınar, Abdoulay Diaby, Jeremain Lens, Tyler Boyd, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir, Güven Yalçın, Burak Yılmaz.
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