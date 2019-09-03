Son Dakika
Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı
’Azot gazı’ olayında başhekim ve hastane müdürü de kusurlu bulundu
Eskişehirspor kongreye gidiyor
50 kiloluk kelterlerle en hızlı olmak için yarıştılar
Mardin’de mayın patlaması: 1 çocuk ağır yaralı
Dayı yeğen kavgası kanlı bitti
Gürcistan’da Başbakan Adayı Gakharia karşıtı protesto
Çocukları dağa kaçırılan ailelerden eylem
Eşiyle tartışan hamile kadın kendini otomobilden attı
"Başka Sinema Ayvalık Film Festivali"

Beşiktaş'ın UEFA listesi belli oldu

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, UEFA Avrupa Ligi maçlarında forma giyecek futbolcuların listesini açıkladı. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre kadroda şu isimler yer alıyor: "Loris Karius, Utku Yuvakuran,...

Spor 03.09.2019, 18:41
Beşiktaş'ın UEFA listesi belli oldu
banner63


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, UEFA Avrupa Ligi maçlarında forma giyecek futbolcuların listesini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre kadroda şu isimler yer alıyor:

"Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül Douglas Santos, Domagoj Vida, Enzo Roco, Victor Ruiz Torre, Caner Erkin, Pedro Rebocho, Mohamed Elneny, Necip Uysal, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Jeremain Lens, Tyler Boyd, Georges Kevin N’Koudou, Burak Yılmaz, Abdoulay Diaby, Güven Yalçın, Umut Nayir"




#Beşiktaş #futbol #UEFA Avrupa Lig
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@