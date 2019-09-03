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Beşiktaş'ın UEFA listesi belli oldu
İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, UEFA Avrupa Ligi maçlarında forma giyecek futbolcuların listesini açıkladı. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre kadroda şu isimler yer alıyor: "Loris Karius, Utku Yuvakuran,...
Spor 03.09.2019, 18:41
İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, UEFA Avrupa Ligi maçlarında forma giyecek futbolcuların listesini açıkladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre kadroda şu isimler yer alıyor:
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