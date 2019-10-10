Beşiktaş’ta 4 aday seçime girecek

Beşiktaş’ta 20 Ekim’de yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurulda adaylar kesinleşti. Serdal Adalı, Hürser Tekinoktay, Ahmet Nur Çebi ve İsmail Ünal, Beşiktaş’ın yeni başkanı olmak için yarışa girmeye hak kazandı. Aday olmak isteyen Melih Arslan ise gerekli 250 imzayı toplayamadı.

Beşiktaş’ta 20 Ekim’de gerçekleşecek olan olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlık yarışına girecek olan isimler netleşti. Aday olmak için gerekli imzaları toplamayı başaran Serdal Adalı, Hürser Tekinoktay, Ahmet Nur Çebi ve İsmail Ünal, 20 Ekim’de seçilmek için yarışacak. Son dakikada aday olacağını açıklayan ve akşam saatlerinde kulübe gelen Melih Arslan ise yeterli imza sayısına ulaşamadığı için aday olamadı. Seyahatte olduğu için kulüp binasında olmayan Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk’ün yerine imzaları ve adaylık dilekçelerini teslim alan Divan Kurulu İkinci Başkanı Fethi Hinginar, teslim süresinin dolmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

HİNGİNAR: "14 BİN CİVARI ÜYEMİZİN OY KULLANMA HAKKI VARDIR"

Adaylık dilekçelerinin ve geçici yönetim kurulu listelerinin teslimlerinin tamamlanmasının ardından gazetecilere açıklama yapan Divan Kurulu İkinci Başkanı Fethi Hinginar, 4 adayın başvurularının tamamlanmış olduğunu ifade ederek, "Serdal Adalı 696 kongre üyesinin önerisiyle başkan adaylığı hakkı kazandı ve listesini teslim etti, Hürser Tekinoktay 281 üyenin başvurusuyla adaylık hakkı kazandı ve listesini teslim etti, Ahmet Nur Çebi 577 üyenin önerisiyle adaylık hakkı kazandı ve listesini teslim etti, İsmail Ünal da 364 üyenin imzasıyla başkan adaylığı hakkı kazandı ve listesini teslim etti. Verilen listeler başkanlığımızda kapalı zarfta muhafaza edilmektedir. Seçimli genel kurulun yapılacağı 20 Ekim’den 3 gün önceye kadar başkan adaylarının listelerini değiştirme veya açıklama hakkı vardır. Bu tarihe kadar yönetim kurulu listeleri tarafımızca muhafaza edilecektir. Yapılacak olan seçimde hepsine başarılar diliyoruz ve Beşiktaşımıza hayırlı olmasını diliyoruz. 14 bin civarı üyenin oy kullanma hakkı vardır, katılımı da bu doğrultuda bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Ayın 17’sinde adayların pusula renkleri çekilecek olan kurayla belli olacak ve yönetim kurulu listeleri de son halini 17’sinde alacak.

(Bozhan Memiş/İHA)