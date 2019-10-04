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Beşiktaş’ta Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Süper Lig’in 7. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Spor 04.10.2019, 14:23 04.10.2019, 14:50
Beşiktaş’ta Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Süper Lig’in 7. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular, rejenerasyon çalışması yaptı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve minik kale maç yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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#spor #süper lig #alanyaspor #Beşiktaş
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