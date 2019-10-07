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Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz ameliyat edildi

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı maçta sağ dizinden sakatlanan siyah-beyazlı futbolcu Dorukhan Toköz, ameliyat edildi.Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Dorukhan'ın Acıbadem Fulya Hastanesi'nde...

Spor 07.10.2019, 16:12
Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz ameliyat edildi


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı maçta sağ dizinden sakatlanan siyah-beyazlı futbolcu Dorukhan Toköz, ameliyat edildi.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Dorukhan'ın Acıbadem Fulya Hastanesi'nde doktor Sarper Çetinkaya tarafından sağ dizinden ameliyat edildiği ve oyuncunun diz kapağına kıkırdak onarımı operasyonu uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, "Başarılı geçen operasyon sonrası oyuncumuza 'geçmiş olsun' diyor, en kısa sürede sahalara dönmesini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.


#Beşiktaş #Dorukhan Toköz #futbol #süperlig
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