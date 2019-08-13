Son Dakika
Biga’da orman yangını
İçişleri Bakanlığı: Erzincan'da 1 terörist etkisiz hale getirildi
CANLI MHP'de Bayramlaşma Töreni - İzle
LGS 2. nakil sonuçları açıklandı
Kamu işçilerine yeni zam teklifi
Yemen’deki çatışmada 8 kişi hayatını kaybetti
Denizli’de 6 büyüklüğünde deprem (CANLI YAYIN)
MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Basın Toplantısını Canlı İzle...
Erbil saldırısının planlayıcıları etkisiz hale getirildi
Hakkari'de 3 terörist, etkisiz hale getirildi

Beşiktaş’ta forma numaraları belli oldu

Beşiktaş’ta yeni sezon öncesinde forma numaraları belli oldu. Geçtiğimiz sezon 71 numaralı formayı giyen Burak Yılmaz, bu sezon 17’yi giyecek. 17 numarayı giyen Lens ise 27 numarayla mücadele edecek.

Spor 13.08.2019, 15:02
Beşiktaş’ta forma numaraları belli oldu
banner63

Beşiktaş’ta yeni sezon öncesinde forma numaraları belli oldu. Geçtiğimiz sezon 71 numaralı formayı giyen Burak Yılmaz, bu sezon 17’yi giyecek. 17 numarayı giyen Lens ise 27 numarayla mücadele edecek.

Beşiktaş’ta yeni sezon öncesinde futbolcuların forma numaraları belli oldu. Yeni transferlerden Boyd, Mustafa Pektemek’ten boşalan 11 numaralı formayı giyecek. Victor Ruiz ise 4 numarayla sahada olacak. Diğer yeni transferlerden Douglos, Pepe’nin ayrılmasıyla boşalan 5 numaralı formayı alan isim oldu. Kartal’ın kadrosuna kattığı son isim olan Rebocho ise, geçen sezon Shinji Kagawa’nın giydiği 23 numaralı formanın sahibi olacak. Beşiktaş’ta futbolcuların forma numaraları şu şekilde olacak:

Karius: 1

Roco: 3

Victor: 4

Douglas: 5

Medel: 6

Quaresma: 7

Umut: 8

O. Özyakup: 10

Boyd: 11

Hutchinson: 13

Orkan: 14

Isimat: 15

Burak: 17

G. Yalçın: 19

Necip Uysal: 20

M. Oktay: 21

Ljajic: 22

Rebocho: 23

Vida: 24

Dorukhan: 26

Lens: 27

Ersin: 30

Rıdvan: 33

Kerem: 34

Mertcan: 37

Kartal: 41

Erdem: 44

Doğukan: 53

Oğuzhan: 55

Gökhan: 77

Caner: 88

Utku: 97

(İHA)
Yorumlar (0)
33°
açık
Namaz Vakti 13 Ağustos 2019
İmsak 04:15
Güneş 05:51
Öğle 12:59
İkindi 16:48
Akşam 19:56
Yatsı 21:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Man City 1 3
2. M. United 1 3
3. Liverpool 1 3
4. Brighton 1 3
5. Burnley 1 3
6. Tottenham 1 3
7. Arsenal 1 3
8. Bournemouth 1 1
9. Sheffield United 1 1
10. Crystal Palace 1 1
11. Everton 1 1
12. Leicester City 1 1
13. Wolverhampton 1 1
14. Newcastle 1 0
15. Aston Villa 1 0
16. Norwich City 1 0
17. Southampton 1 0
18. Watford 1 0
19. Chelsea 1 0
20. West Ham 1 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@