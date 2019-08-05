Beşiktaş’ta Gary Medel ve Enzo Roco sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş’ta Gary Medel ve Enzo Roco, yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan Medel ve Roco; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Futbolcuların sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

(İHA)