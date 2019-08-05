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Beşiktaş’ta Gary Medel ve Enzo Roco sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş’ta Gary Medel ve Enzo Roco, yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti.

Spor 05.08.2019, 15:07
Beşiktaş’ta Gary Medel ve Enzo Roco sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş’ta Gary Medel ve Enzo Roco, yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan Medel ve Roco; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Futbolcuların sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

(İHA)
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