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Beşiktaş'ta Gökhan Gönül'ün sakatlığı

- Sol üst arka adalesinde zorlanma tespit edilen tecrübeli oyuncunun tedavisine başlandı

Spor 05.10.2019, 17:38
Beşiktaş'ta Gökhan Gönül'ün sakatlığı
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İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta deneyimli futbolcu Gökhan Gönül'ün sol üst arka adalesinde zorlanma tespit edildiği ve tedavisine başlandığı belirtildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Wolverhampton ile oynanan müsabakada sol üst arka adalesinde (biseps) ağrı hisseden Gökhan Gönül'de, yapılan muayene ve Acıbadem Hastanesi'nde çekilen MR sonucunda grade 1 zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.


#Beşiktaş #futbol #Gökhan Gönül #süperlig
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