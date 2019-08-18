Beşiktaş’ta gözler transferde - Yeni Transferler Kimler?
Beşiktaş’ta gözler transferde - Yeni Transferler Kimler? Süper Lig Cemil Usta Sezonu’na Sivas deplasmanında aldığı 3-0’lık mağlubiyetle başlayan Beşiktaş, transfer konusunda gaza basmaya karar verdi.
Beşiktaş’ta gözler transferde - Yeni Transferler Kimler?
Süper Lig Cemil Usta Sezonu’na Sivas deplasmanında aldığı 3-0’lık mağlubiyetle başlayan Beşiktaş, transfer konusunda gaza basmaya karar verdi. Siyah-beyazlılar, dün karşı karşıya geldiği Sivasspor’dan Emre Kılınç’ı kadrosuna katmak istiyor. Kartal’ın bir diğer hedefi ise Başakşehir forması giyen kaleci Volkan Babacan.
EMRE KILINÇ LİSTEDE
Beşiktaş’ın temmuz ayında gündemine gelen ancak şu ana kadar netleşmeyen transfer hedeflerinden birisi olan Emre Kılınç için yöneticiler dün Sivasspor’un kapısını çaldı. Yapılan görümeler sonrasında bu futbolcuyu kadrosuna katmak için teklifini yapan Beşiktaş, kırmızı-beyazlı ekibin cevabını beklemeye başladı. İki ekip yöneticileri bu hafta Emre Kılınç için yeniden bir araya gelecek. Beşiktaş, bir an önce Emre transferini tamamlamak istiyor.
(Bozhan Memiş /İHA)
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