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Beşiktaş’ta kamp çalışmaları sürüyor

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampında bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Spor 31.07.2019, 15:55 31.07.2019, 17:10
Beşiktaş’ta kamp çalışmaları sürüyor

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampında bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman; denge, kuvvet ve kondisyon çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Denge, kuvvet ve kondisyon çalışmalarının yer aldığı program uygulandı. Antrenman, kondisyon koşuları ve streching çalışması ile sona erdi.

Başkan Fikret Orman ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı’nın da takip ettiği antrenman 1,5 saate yakın sürdü.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampında TSİ 19.30’da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

(İHA)

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