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Beşiktaş'ta kongreye doğru

- Başkan adaylarından İsmail Ünal, Beşiktaşlı Sporcular Sosyal Dayanışma Derneğini ziyaret etti

Spor 13.10.2019, 11:30
Beşiktaş'ta kongreye doğru


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübünde 20 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan İsmail Ünal, çalışmalarını sürdürüyor.

Ünal, Beşiktaşlı Sporcular Sosyal Dayanışma Derneğini ziyaret ederek, hedefleriyle ilgili bilgi verdi.

Vodafone Park'taki dernek merkezinde gerçekleştirilen ziyarette Ünal, üyelerin sorularını da yanıtladı.

Öte yandan, Beşiktaşlı Sporcular Sosyal Dayanışma Derneğinden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Bizler futbolun içinden gelen insanlar olarak yönetiminlerin, bu işi iyi bilenlerden yararlanması gerektiğini düşünmekteyiz. Beşiktaş, tüm branşları içinde barındıran bir kulüp olmasıyla birlikte aslında ağırlıklı olarak bir futbol kulübüdür. Dolayısıyla bu kulübün iç yapısını iyi bilen ve mevcut borçları azaltmak için üretken olabilecek bir yönetim şeklinin benimsenmesi gerekmektedir. Bu da ağırlıklı olarak futbolun iyi yönetilmesinden geçer. Eski efsane futbolcular bu işin uzmanı olarak devreye girdikleri takdirde bundan sonra menajer oyunları, pahalı ve yanlış transferler biter. Altyapıdan yetişen oyuncuları hem A takıma yükseltmek hem de satarak kulübe gelir sağlanmak açısından bunlar hayati değerdedir. Beşiktaş'ımız, bunlar yapıldığı takdirde kurtulur."

#İsmail Ünal #Beşiktaşlı Sporcular Sosyal Dayanışma Derneği #Beşiktaş
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