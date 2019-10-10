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Beşiktaş'ta MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü MKE Ankaragücü'yle deplasmanda yapacağı maçını hazırlıklarına başladı.Kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör...

Spor 10.10.2019, 20:45
Beşiktaş'ta MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü MKE Ankaragücü'yle deplasmanda yapacağı maçını hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmana milli takımlarında bulunan futbolcular ile sakatlıkları nedeniyle tedavilerine devam edilen Oğuzhan Özyakup ve Georges N'Koudou'nun katılmadığı ifade edildi.

Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcuların, pas ve pres çalışması yaptığı belirtildi. Yarı sahada çift kale maçla devam eden antrenmanın şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.

Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına yarın BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı çift antrenmanla devam edecek.


#Oğuzhan Özyakup #N'Koudou #MKE Ankaragücü #futbol #Beşiktaş #antrenman #süperlig
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