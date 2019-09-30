Beşiktaş'ta Mutlucan Zavotçu'nun sözleşmesi yenilendi





İSTANBUL (AA) -Kadın Futbol Takımları Teknik Sorumlusu'nun sözleşmesi yenilendi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde düzenlenen ve Beşiktaş Futbol Akademi Direktörü Necmettin Çelikhan ile Beşiktaş Kadın Futbol Takımları İdari Menajeri Nergis Soyer'in de katıldığı törende Zavotçu ile bir yıllık yeni sözleşme imzalandı.



