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Beşiktaş'ta olağanüstü kongreye doğru

- Siyah-beyazlı kulüpte başkan adaylığını açıklayan eski yönetici Ahmet Nur Çebi, listesini divan kuruluna teslim etti

Spor 10.10.2019, 15:51
Beşiktaş'ta olağanüstü kongreye doğru


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübünün 13 Ekim'de, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 20 Ekim'de gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olan eski yönetici Ahmet Nur Çebi, geçici listesini divan kuruluna verdi.

Başkanlığa aday olabilmesi için gereken imzaları toplayan ve bu göreve talip olduğunu açıklayan Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün Vodafone Park'ta bulunan idari binasına gelerek listesini divan kurulu ikinci başkanı Fethi Hinginar'a teslim etti.

Eski yöneticiler Emre Kocadağ, Mesut Urgancılar ve Erdal Torunoğulları'yla birlikte kulüp binasına gelen Çebi, "Olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı. Kısa bir zaman içinde hazırlanmaya ve derli toplu olmaya gayret ettik. Arkadaşlarımla birlikte çalışmalarımızı tamamladık. Bugün de divana arz etmiş bulunuyorum." diye konuştu.

Çebi, seçim sürecinin Türk sporu adına hayırlı olması temennisinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Çok adaylı bir seçim olacak. Üçüncü aday ben oldum. Tek bir temennim var. Adayların birbirleriyle ilgili nezaket ve naifliği muhafaza etmelerini temenni ediyorum. Bu seçim sonucunda biri kazandığında, 'Sayın başkanım.' diye hitap edeceğiz. Dolayısıyla onların yüzlerine bakamayacağımız söylemlerden kaçınmakta fayda var. Beşiktaş'ın çok zor günlerinde aday olarak çıkan bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Kendilerine canıgönülden teşekkür ediyorum. Beşiktaş'a sahip çıkanların olduğunu görmekten mutluluk duydum. Kendimle ve politikalarımla ilgili gerekli açıklamaları daha sonra kamuoyuna duyuracağım."


#Olağanüstü kongre #Beşiktaş #Ahmet Nur Çebi
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