Beşiktaş'ta olağanüstü kongreye doğru
- Siyah-beyazlı kulüpte başkan adaylığını açıklayan İsmail Ünal, listesini divan kuruluna teslim etti
İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübünün 13 Ekim'de, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 20 Ekim'de gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olan İsmail Ünal, geçici listesini divan kurulu başkanlığına verdi.
Listesini vermesinin ardından açıklamalarda bulunan Ünal, siyah-beyazlı kulübün onursal başkanı Süleyman Seba'nın öğrencilerinden olduğunu söyleyerek, "Bu yaşam çizgisinde Süleyman Seba'nın okuluna giden öğrenciler olarak biliniriz. Onun öğretilerinden yola çıkarak, dünkü açıklamamda yarış darboğazdan geçerken değil geniş denizlere açıldığımızda yapılmalıdır dedim. Bunu sadece adaylar için değil Beşiktaş camiası için söyledim. Tüm adaylara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Çok adaylı bir seçimi değerlendiren Ünal, "Yarıştaki tüm adaylara başarılar diliyorum. Önümüzdeki günlerde projelerimizi ve kadrolarımızı açıklayacağız. Birçok aday olması gayet güzel. Herkes, gönül birlikteliği içinde, Beşiktaş'ın daha aydınlık günlere açılması adına penceredir diye bakıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
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