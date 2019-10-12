Beşiktaş'ta olağanüstü kongreye doğru
- Siyah-beyazlı kulüpte başkanlığa adaylığını açıklayan Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay, listelerini divan kuruluna teslim etti
İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübünün 13 Ekim'de, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 20 Ekim'de gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olan Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay, geçici listelerini divan kurulu başkanlığına verdi.
Başkanlığa aday olması için gereken imza sayısını toplayan ve adaylığını açıklayan Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulübün Vodafone Park'ta bulunan idari binasında gerçekleştirilen teslim törenine ilk gelen isim oldu.
Listesini divan kurulu ikinci başkanı Fethi Hinginar'a teslim eden Adalı, "Önümüzdeki seçim için tüm aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Umarım camiamız için hayırlı, uğurlu, düzeyli, güzel bir seçim olur. Şimdiden herkese başarılar diliyorum. Zor bir dönemden geçiyoruz. Camiamızın bu dönemde birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu kadar başka bir şeye ihtiyacı yok. Umarım Beşiktaş için güzel günler olur." diye konuştu.
Adalı, projelerini ve siyah-beyazlı camianın ihtiyaçlarını daha sonra basın mensuplarıyla buluşarak açıklayacağını sözlerine ekledi.
- Tekinoktay'ın listesini avukatı verdi
Başkan adaylığı için gereken imza sayısını toplayan ve adaylığını daha önce açıklayan Hürser Tekinoktay'ın geçici yönetim kurulu listesini ise avukatı Aker Çıtak, divan kuruluna verdi.
Çıtak, yaptığı açıklamada, "Hürser Tekinoktay'ın adaylığı Beşiktaş'a hayırlı olsun. Beşiktaş zor günlerden geçiyor ama Beşiktaş camiası zor günlerden kurtulmayı bilecektir. Camiamız zor günlerde yürekli başkanlar ve yöneticiler çıkarmıştır, çıkaracaktır da. Bu seçimde neticesi itibarıyla yönetime kim gelirse gelsin elbette başarılı, olumlu sonuçlar alarak bu sıkıntılı zamanlardan Beşiktaş'ı kurtarmayı bilecektir. Beşiktaş'ı özlenen güzel günlerine kavuşturacak bir yönetime ve başkana kavuşuruz diye umuyorum." ifadelerini kullandı.
Aker Çıtak, Tekinoktay'ın listesini kendisinin vermesinin özel bir sebebi olmadığını kaydetti.
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