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Beşiktaş'ta olağanüstü seçim kararı

- Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu, olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı - Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Atalay: "Olağanüstü seçimli bir genel kurul kararı aldık" - "Fikret Orman, Beşiktaş Kulübü Başkanlığından zaten istifa etmedi"

Spor 26.09.2019, 15:00
Beşiktaş'ta olağanüstü seçim kararı


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu, olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı.

Fikret Orman başkanlığında Vodafone Park'taki kulüp binasında yapılan toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan yönetim kurulu üyesi Deniz Atalay, "Olağanüstü seçimli bir genel kurul kararı aldık. İlk toplantımız 13 Ekim tarihinde olacak. Çoğunluk sağlanmazsa 20 Ekim olarak gerçekleşecek. Beşiktaş camiasına hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Başkan Orman'ın istifa etmediğini ve süreç içinde değerlendirmede bulunacağını dile getiren Atalay, "Fikret Orman, Beşiktaş Kulübü Başkanlığından zaten istifa etmedi. Görevini bırakmadı. Başkanımızın başkanlığı devam ediyor. Böyle bir şeyi biz yönetim kurulu olarak kabul etmezdik, etmiyoruz. O da bizim isteğimizi kırmadı, görevinin başındadır." ifadelerini kullandı.

Süreç içinde başkana büyük ilgi olduğunu aktaran Atalay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yönetim kurulundan kimsenin istifası yok. Beşiktaş'ta sportif başarı ya da yönetim kurulunun icraatleriyle ilgili eleştiriler mutlaka olur. Tepkiler de olur ama bu insanların haysiyeti ya da namusu üzerinden olursa kabul edilemez. Başkan da bunun kırgınlığını yaşıyor. Beşiktaş camiasının da bunu kabul etmemesi lazım çünkü bu gelenek haline gelir. Yarın Fikret Orman olmaz başkası olur. Başkan olunca bu sıkıntıyı yaşar, buna engel olmamız lazım."



#Beşiktaş #futbol #süperlig
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