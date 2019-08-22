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Beşiktaş’ta Orhan Ak yeniden istifa etti
Beşiktaş Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Orhan Ak, üçüncü kez görevinden istifa etti.
Spor 22.08.2019, 12:52 22.08.2019, 12:59
Beşiktaş Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Orhan Ak, üçüncü kez görevinden istifa etti.
Beşiktaş’ta Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın göreve gelmesiyle teknik ekipte yer alan Orhan Ak tartışmaların odağında olmuştu. Siyah-beyazlı taraftarların takımda bulunmasından dolayı tepki gösterdiği Orhan Ak için Beşiktaş eski yöneticisi Candaş Tolga Işık, sosyal medyadan açıklamada bulundu. Işık paylaşımında, "Orhan Ak aradı az önce ’Üçüncü ve son kez istifa ediyorum. Birazdan yazılı bir açıklama ile kamuoyuna duyuracağım’ dedi" ifadelerini kullandı.
Orhan Ak’ın siyah-beyazlı taraftarlar ile yıldızı barışmamış, sezon öncesi yurt dışı kampında bir grup taraftar hazırlık maçı sonrası Ak’ın üzerine yürümüştü.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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