Son Dakika
Beşiktaş’ta seçim öncesi adaylar bir araya geldi
Beşiktaş’ta yarın yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde adaylardan Ahmet Nur Çebi, rakibi Serdal Adalı’yı seçim ofisinde ziyaret etti.
Spor 19.10.2019, 12:45 19.10.2019, 13:02
Beşiktaş’ta yarın yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde adaylardan Ahmet Nur Çebi, rakibi Serdal Adalı’yı seçim ofisinde ziyaret etti.
Beşiktaş’ta yarın gerçekleştirilecek olan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde dostluk rüzgarları esti. Birbirlerine rakip olan Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı, seçime saatler kala bugün bir araya geldi. Bu akşam yönetim kurullarını tanıtacak olan iki isimden Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı’nın seçim ofisini ziyaret etti ve Adalı’yla bir araya gelerek bir müddet sohbet etti. İki aday yarınki seçim öncesinde birbirlerine başarı diledi. Çebi ve Adalı’nın, göreve kim gelirse gelsin, Beşiktaş’a destek olmak için sözleştikleri öğrenildi.
(Bozhan Memiş/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
21°
parçalı az bulutlu
Röportaj & Söyleşi Tümü
Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
“Dijitalleşme edebiyatın içeriğini ve kalitesini etkilemiyor“
Milli Halterci Şaziye Erdoğan
Şaziye Erdoğan, "Spor Sohbetleri"ne katılarak şampiyonayı değerlendirdi
Namaz Vakti 19 Ekim 2019
|İmsak
|05:33
|Güneş
|06:57
|Öğle
|12:39
|İkindi
|15:40
|Akşam
|18:11
|Yatsı
|19:28
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Galatasaray
|8
|13
|3. Sivasspor
|8
|12
|4. Trabzonspor
|7
|12
|5. Konyaspor
|7
|12
|6. Fenerbahçe
|7
|11
|7. Başakşehir
|7
|11
|8. Antalyaspor
|7
|11
|9. Gaziantep FK
|7
|11
|10. Malatyaspor
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Çaykur Rizespor
|7
|8
|15. Ankaragücü
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|8
|16
|2. Ümraniye
|7
|14
|3. Hatayspor
|7
|14
|4. Balıkesirspor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|8
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Granada
|9
|17
|3. Barcelona
|8
|16
|4. Atletico Madrid
|8
|15
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|9
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2