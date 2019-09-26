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Beşiktaş’ta Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor
Beşiktaş, Süper Lig’in 6. haftasında pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Spor 26.09.2019, 13:45 26.09.2019, 16:45
Beşiktaş, Süper Lig’in 6. haftasında pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Ümraniye BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ve düz koşu ile başladı. Futbolcular daha sonra gruplar halinde dar alanda yapılan pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.
Öte yandan antrenman sırasında basın mensuplarının yanına gelen Abdullah Avcı, Başkan Fikret Orman’ın aldığı istifa kararıyla ilgili soruları yanıtlamadı.
Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
(İHA)
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