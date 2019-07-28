Son Dakika
Devlet Bahçeli: Fırat'ın Doğusu ateşe verilmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin karşısına bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız
Merakla Beklenen DGS 2019 Sonuçları Açıklandı
Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı! Faizi 4.25 Puan İndirdi
Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi Vefat Etti
Somali’de İntihar Saldırısı: 6 Ölü
İçişleri Bakanlığı, ''1’i Gri Kategoride Yer Alan Toplam 5 Terörist Teslim Oldu"
TSK'dan Suriye Sınırına Komando Sevkiyatı
Devlet Bahçeliden İç ve Dış Odaklara Lozan Mesajı
Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla Türkiye’de

Beşiktaş’tan Avusturya’da tatsız prova

Beşiktaş, Avusturya’nın Salzburg kentine bağlı Saalfelden kasabası kampındaki ilk hazırlık maçında bugün İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından CD Eibar ile karşı karşıya geldi. Kössen Stadı’nda oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlılar 2-0 kaybetti.

Spor 27.07.2019, 23:27 28.07.2019, 09:48
Beşiktaş’tan Avusturya’da tatsız prova

Beşiktaş, Avusturya’nın Salzburg kentine bağlı Saalfelden kasabası kampındaki ilk hazırlık maçında bugün İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından CD Eibar ile karşı karşıya geldi. Kössen Stadı’nda oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlılar 2-0 kaybetti.

Teknik Direktör Abdullah Avcı, CD Eibar karşısına önceki iki hazırlık maçında olduğu gibi as kadro ile çıktı.

İlk 45 dakikada, Beşiktaş karşısında orta sahada kaptığı toplarla hızlı hücumlar yapmaya çalışan Eibar ikinci denemesinde golü buldu ve 36. dakikada Enrique Garcia ile 1-0 öne geçti.

İkinci yarıda ise Abdullah Avcı, 65’inci dakikadan sonra Lens, Medel ve Mirin haricinde tamamen genç oyuncuları sahaya sürdü. Bu dakikadan sonra pozisyon bulmakta zorlanan Beşiktaş, 79’uncu dakikada Mesa’nın golüyle 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Kössen Stadı’nda oynanan karşılaşmaya Türk taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Türk taraftarlar tüm takıma sevgi gösterisinde bulunurken, özellikle Abullah Avcı ve Ricardo Quaresma’ya özel ilgi gösterdi.

Karşılaşmanın 10’uncu dakikasında başlayan yağmur zaman zaman şiddetini artırırken, korunmasız gelen birçok taraftarın maçı terk ettiği gözlendi.

(Mehmet Emin Avcı /İHA)

#Beşiktaş hazırlık maçı #beşiktaş haberleri #Beşiktaştan Avusturyada tatsız prova
Yorumlar (0)
27°
açık
Namaz Vakti 28 Temmuz 2019
İmsak 03:52
Güneş 05:36
Öğle 13:00
İkindi 16:54
Akşam 20:14
Yatsı 21:51
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@