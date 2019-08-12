Beşiktaş’tan taraftara bayram hediyesi

Beşiktaş, Portekizli sol bek Pedro Rebocho’nun satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.

Beşiktaş, Fransız ekibi Guingamp’ta forma giyen 24 yaşındaki sol bek oyuncusu Pedro Rebocho’nun 1 yıllığına satın alma opsiyonu ile kiralandığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Pedro Miguel Braga Rebocho’nun bir yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için EA Guingamp ile satın alma opsiyonlu olarak anlaşmaya varmıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Pedro Miguel Braga Rebocho’ya Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Portekizli oyuncu geçtiğimiz sezon Guingamp formasıyla Ligue 1’de 36 maçta forma giymiş ve 8 asiste imza atmıştı.

(İHA)