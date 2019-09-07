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Beslenme çantasında neler olmalı

Yakında başlayacak olan okul maratonu çocuklar kadar aileleri de heyecanlandırıyor. Okulun açılmasıyla birlikte güne erken başlayacak olan çocukların derslerinde daha verimli ve başarılı olması ise doğru beslenmelerinden geçiyor.

Spor 07.09.2019, 14:38
Beslenme çantasında neler olmalı

Yakında başlayacak olan okul maratonu çocuklar kadar aileleri de heyecanlandırıyor. Okulun açılmasıyla birlikte güne erken başlayacak olan çocukların derslerinde daha verimli ve başarılı olması ise doğru beslenmelerinden geçiyor.

Okula ilk kez adım atan çocukların yaşadığı çevresel değişikliğin, beslenme alışkanlıklarını da etkilediğini belirten Medicana Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Tuğba Küçük, çocukların sağlıklı bir bünyeye sahip olabilmesi ve derslerinde başarıyı yakalayabilmeleri için uygulanması gereken beslenme düzeni ile ilgili bilgi verdi.

Tuğba Küçük, “Bu yaş grubu çocuklarda sağlıklı beslenme ile bedensel, duygusal,sosyal gelişim ve okul başarısı olumlu yönde etkileniyor. Aynı zamanda yetişkinlik dönemine temeloluşturan doğru beslenme alışkanlıklarının kazanılması sağlanıyor’’ dedi.

Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Diyetisyen Tuğba Küçük, özelikle kahvaltıya dikkat çekerek, "Kahvaltı günün en önemli öğünü olmakla birlikte erken uyanamama, okula geç kalma korkusu, yemek yeme isteği duymama, anne-babanın zaman ayırmaması gibi çeşitli nedenlerden dolayı maalesef okul çocuklarının en fazla atladığı öğün olmaktadır. Ülkemizde yapılan bir araştırmada, okul çocuklarının ancak %57’sinin düzenli kahvaltı yaptığı belirlenmiştir. Kahvaltı yapmayan çocukların derslerdeki konsantrasyonlarının ve algılamalarının düşük, dikkat sürelerinin kısa olduğu, öğrenmede güçlük çektikleri, bazılarında da baş ağrısı, baş dönmesi gibi sorunların olduğu saptanmıştır. Okul çocuklarında tüm bu olumsuz durumları önlemek ve en iyi büyüme-gelişmeyi sağlamak için muhakkak her sabah dengeli bir kahvaltı yapılmalıdır."

KAHVALTIDA NELER TÜKETİLMELİ?

Kahvaltı yapmanın ne kadar önemli olduğu kadar, kahvaltının içeriği de oldukça önem taşımaktadır.Kahvaltıda; kan şekerini hızla yükselten ve sonra düşüren şekerli besinler yerine büyümek için gerekliolan proteinden zengin süt, yumurta, peynir, bağışıklığı güçlendiren vitamin ve mineralden zengintaze sebze-meyve; günlük enerji ihtiyacımızın çoğunluğunu sağlayan ekmek, tahıl gevreği gibi gıdalar tüketilmelidir.

(İHA)
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