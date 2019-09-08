“Beştepe'nin havasını hep soluduk“
- MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin:"Ankaragücü'nde görevde olmak, Ankaragücü'nü sahada temsil etmek güzel bir duygu" - "Hiçbir mazeret üretmeden sonuç almaya çalışacağız"
ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin, Süper Lig'de maçlara tek tek bakacaklarını ve ona göre bir değerlendirme yapacaklarını söyledi.
Bu tip görevlerin zorlu olduğuna dikkati çeken Diyadin, "Ankaragücü taraftarlarıyla beraber olmak güzel bir duygu. Taraftar desteğiyle zorlu süreci beraberce götüreceğiz diye düşünüyorum. Biz saha içinde mücadele edeceğiz, taraftarlar da tribünden destek verecek." ifadelerini kullandı.
"Hiçbir mazeret üretmeden sonuç almaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulunan Diyadin, "Bize gelen teklifi bu zorlu süreçte değerlendirdik. Mevcut şekli biliyoruz. Ankaragücü her şeyiyle sahiplenilmesi gereken bir camia. Her türlü sonuçta, teknik anlamda her şey bize yansıyacaktır. Ekonomik şartlar iyiyken gelmek isteyenlerin, şimdi bu kulübe gelmediğini de biliyorum. Devre arasında transfer tahtasının açılması gerektiğini düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.
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