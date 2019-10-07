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Bilgi Cup’ın şampiyonu Özel Amerikan Robert Kolej

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin klasikleşen yelken yarışı BİLGİ Cup’19, 15 liseden toplam 80 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Haliç sularında nefes kesen mücadelelerin yaşandığı yarışlarda ipi göğüsleyen okul Özel Amerikan Robert Kolej oldu

Spor 07.10.2019, 12:22 Ramazan Durmuş
Bilgi Cup’ın şampiyonu Özel Amerikan Robert Kolej

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Vira Yatçılık ve BİLGİ Yelken Kulübü tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen BİLGİ Cup’19’da kupalar sahiplerini buldu. 6 Ekim Pazar günü santralistanbul Kampüsü Kayıkhane’de gerçekleştirilen yarışmada, liseli sporcular en hızlı yelkenci olmak için yarıştı. Haliç sularını hareketlendiren, spor tutkunu gençlerin rekabet ettiği BİLGİ Cup’19, yarışmacı öğrencilerin ailelerine ve yelken tutkunlarına heyecan dolu anlar yaşattı.

BİLGİ Cup’19 yelken yarışlarında rekabet eden 15 okul içinden birinciliği Özel Amerikan Robert Koleji göğüsledi. İkinciliği Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi alırken, Özel Eyüboğlu Koleji adını üçüncü sıraya yazdırdı.

15 liseden 80 öğrenci yarıştı

Bu yıl yedincisi düzenlenen BİLGİ Cup’19; Özel Eyüboğlu Koleji, FMV Özel Erenköy Işık Lisesi ve Fen Lisesi, Özel Irmak Okulları, İstanbul Erkek Lisesi, ModaFen Koleji, Özel Notre Dame De Sion Fransız Lisesi, Özel Amerikan Robert Kolej, Özel Saint Benoit Fransız Lisesi, Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi, Özel Saint Michel Fransız Lisesi, Özel Sainte Pulcherie Fransız Lisesi, Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Tepeören Anadolu Lisesi, TEV İnanç Türkeş Özel Lisesi, Özel Üsküdar Amerikan Lisesi, Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olmak toplam 15 okulun katılımıyla gerçekleşti.

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#Bilgi Cup #Yelken #Özel Amerikan Robert Kolej
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