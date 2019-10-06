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Binicilik: Gençlik ve Spor Bakanlığı Kupası
- Kupayı "Bolero" isimli atıyla Osman Şen kazandı
Spor 06.10.2019, 15:38
ANKARA (AA) - Binicilikte Gençlik ve Spor Bakanlığı Kupası'nı, Bolero" isimli atıyla Osman Şen kazandı.
Ankara Atlı Spor Kulübünün ev sahipliği yaptığı yarışta Gençlik ve Spor Bakanlığı Kupası sahibini buldu.
Tek kategoride koşulan 130 santimetre engel atlama yarışmasında Osman Şen, "Bolero" isimli atıyla birinci oldu.
Hasan Şentürk, "Gigolo" adlı atıyla ikinci, "Atleet" isimli atıyla da üçüncü sırada yer aldı.
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