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Binicilik: Genelkurmay Başkanlığı Kupası
- Oğuz Dalmış, "SIEC Diamond Flying" isimli atıyla kupanın sahibi oldu
Spor 28.09.2019, 17:17
ANKARA (AA) - Binicilikte Genelkurmay Başkanlığı Kupası'nı, "SIEC Diamond Flying" isimli atıyla Oğuz Dalmış kazandı.
Genelkurmay Başkanlığı Kupası'nda "SIEC Diamond Flying" isimli atıyla Oğuz Dalmış birinci oldu.
Osman Şen, "Libas Captain Van Overis Z" adlı atıyla ikinci sırayı alırken, "Atleet" isimli atıyla Hasan Şentürk üçüncülüğü elde etti.
Engel atlama yarışmalarının son gününde yarın TBMM Kupası sahibini bulacak.
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