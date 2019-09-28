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Binicilik: Genelkurmay Başkanlığı Kupası

- Oğuz Dalmış, "SIEC Diamond Flying" isimli atıyla kupanın sahibi oldu

Spor 28.09.2019, 17:17
Binicilik: Genelkurmay Başkanlığı Kupası


ANKARA (AA) - Binicilikte Genelkurmay Başkanlığı Kupası'nı, "SIEC Diamond Flying" isimli atıyla Oğuz Dalmış kazandı.

Başkent Binicilik Kulübünün ev sahipliği yaptığı özel unvan engel atlama yarışmalarından Genelkurmay Başkanlığı Kupası, koşuldu.

Genelkurmay Başkanlığı Kupası'nda "SIEC Diamond Flying" isimli atıyla Oğuz Dalmış birinci oldu.

Osman Şen, "Libas Captain Van Overis Z" adlı atıyla ikinci sırayı alırken, "Atleet" isimli atıyla Hasan Şentürk üçüncülüğü elde etti.

Engel atlama yarışmalarının son gününde yarın TBMM Kupası sahibini bulacak.

#Binicilik #Genelkurmay Başkanlığı Kupas #Oğuz Dalmış
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