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Binicilik: TBMM Kupası
- Kupayı, "Condino 29" isimli atıyla Hasan Şentürk kazandı
Spor 29.09.2019, 15:58
ANKARA (AA) - Binicilikte TBMM Kupası'nı, "Condino 29" isimli atıyla Hasan Şentürk kazandı.
Başkent Binicilik Kulübünün ev sahipliği yaptığı özel unvan engel atlama yarışmalarının son gününde TBMM Kupası sahibini buldu.
Beysim Hüseyinoğlu, "Carina" adlı atıyla ikinciliği elde ederken, "SIEC Clicquot" isimli atıyla mücadele eden Oğuz Dalmış ise üçüncü sırayı aldı.
Yarışmanın ardından dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.
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