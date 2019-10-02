Binicilikte Haymana Belediyesi Kupası yarışması düzenlendi

Başkent Binicilik Kulübü’nün organize ettiği, Özel Ünvan Engel Atlama yarışmalarında “Haymana Belediyesi Kupası” müsabakası da düzenlendi.

28-30 Eylül tarihlerinde düzenlenen ve Ankara’da Başkent Binicilik Kulübünün ev sahipliğini yaptığı organizasyonda TBMM ve Genel Kurmay Başkanlığı Kupası Engel Atlama Yarışmaları’nın yanı sıra Haymana Belediyesi Kupası engel atlama yarışması da düzenlendi.

Yarışmayı Firewall ve Grandioos Bz isimli atlarıyla katılan Ela Jansel Genel ve Selen Marie Cerrahoğlu ikilisi kazandı. İkiliye şampiyonluk kupalarını Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut verdi. Dereceye giren diğer yarışmacılara Belediye Meclis Üyeleri Savaş Kara ve Suat Emektar tarafından kurdeleleri verildi.

“Haymana adını her platforma duyurmaya devam ediyoruz”

Haymana adını her alanda duyurmaya devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Özdemir Turgut “Bu organizasyonda TBMM ve Genelkurmay Başkanlığı kupalarının yanı sıra Haymana Belediyesi Kupası da verildi. Haymana'mızın adını duyurmaya her alanda devam ediyoruz. Yarışmaya katılan ve dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyor, emeği geçen herkes teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.