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Binicilikte heyecan Cumhurbaşkanlığı Kupası ile sürecek
Binicilikte Cumhurbaşkanlığı Kupası Engel Atlama Yarışmaları, hafta sonu Ankara'da gerçekleştirilecek.
Spor 03.10.2019, 09:07 03.10.2019, 09:36
ANKARA (AA) - Binicilikte Cumhurbaşkanlığı Kupası Engel Atlama Yarışmaları, hafta sonu Ankara'da gerçekleştirilecek.
Başkent, geçen hafta düzenlenen Genelkurmay Başkanlığı ve TBMM Kupası'nın ardından bu kez engel atlamanın en önemli organizasyonuna ev sahipliği yapacak.
Cumhurbaşkanlığı Kupası Engel Atlama Yarışmaları, Ankara Atlı Spor Kulübünün ev sahipliğinde 5-6 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.
Engel atlama yarışmalarının en prestijli koşusu olan Cumhurbaşkanlığı Kupası, son gün sahibini bulacak.
Organizasyon kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kupası'nın da yer aldığı yarışmalar düzenlenecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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