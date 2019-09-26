Binicilikte özel unvan kupaları sahiplerini başkentte bulacak
- Başkent Binicilik Kulübü özel unvan kupaları yarın Ankara'da başlayacak - TBMM ve Genelkurmay Başkanlığı Kupası da hafta sonu koşulacak
Spor 26.09.2019, 13:23
ANKARA (AA) - Başkent Binicilik Kulübü özel unvan kupa müsabakaları yarın Ankara'da başlayacak.
Genelkurmay Başkanlığı Kupası 28 Eylül Cumartesi günü saat 14.00, TBMM Kupası ise 29 Eylül Pazar günü yine saat 14.00'de sahiplerini bulacak.
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|8
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|8
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|7
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|5
|7
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|6
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|5
|5
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|5
|4
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|5
|4
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|5
|2
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|5
|2
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|5
|-2
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|P
|1. Liverpool
|6
|18
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|6
|13
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|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
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|6
|8
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|6
|8
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|6
|8
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|6
|8
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|8
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|7
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|6
|7
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|6
|6
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|6
|6
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|6
|5
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|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
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|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|14
|2. Atletico Madrid
|6
|13
|3. Athletic Bilbao
|6
|12
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|6
|11
|5. Barcelona
|6
|10
|6. Real Sociedad
|5
|10
|7. Sevilla
|5
|10
|8. Villarreal
|6
|8
|9. Real Betis
|6
|8
|10. Getafe
|6
|7
|11. Levante
|6
|7
|12. Osasuna
|6
|7
|13. Valencia
|6
|6
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|6
|6
|15. Deportivo Alaves
|5
|5
|16. Celta de Vigo
|5
|5
|17. Mallorca
|6
|4
|18. Espanyol
|5
|4
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|5
|2
|20. Leganés
|6
|2