Binicilikte özel unvan kupaları sahiplerini başkentte bulacak

ANKARA (AA) - Başkent Binicilik Kulübü özel unvan kupa müsabakaları yarın Ankara'da başlayacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve Genelkurmay Başkanlığı Kupası gibi birçok yarışın yapılacağı müsabakalar 29 Eylül Pazar günü sona erecek.

Genelkurmay Başkanlığı Kupası 28 Eylül Cumartesi günü saat 14.00, TBMM Kupası ise 29 Eylül Pazar günü yine saat 14.00'de sahiplerini bulacak.



