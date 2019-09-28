Son Dakika
TCMB kredi kartı işlemlerindeki faiz oranlarını düşürdü
Kredi kartı faizleri düştü
Mısır Dışişleri Bakanı Amerikan Yahudi Komitesi heyetiyle görüştü
Muğla'da uyuşturucu operasyonu
İzmir’de 143 düzensiz göçmen yakalandı
Eski belediye başkanının evi alev alev yandı

Boccede bronz madalya

- Milli sporcu Mehmet Can Yakın, Dünya Ümitler Bocce Şampiyonası'nda üçüncü oldu

Spor 28.09.2019, 11:33
Boccede bronz madalya
banner63

ANKARA (AA) - İtalya'da düzenlenen Dünya Ümitler Bocce Şampiyonası'nda milli sporcu Mehmet Can Yakın, bronz madalya kazandı.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonundan (TBBDF) yapılan açıklamaya göre, 5 dakika koşarak oynanan basamak oyununun eleme turlarında başarılı bir performans ortaya Mehmet Can Yakın, çeyrek finalde Hırvat Marin Cubela ile eşleşti.

Milli sporcu, çeyrek finalde kendine ait Türkiye rekoru olan 44 sayıyı yakalayarak 42 sayıda kalan rakibini eledi. Yarı finalde ev sahibi İtalyan Matteo Mana ile karşılaşan Mehmet Can, rakibine 45-39 yenilerek bronz madalya aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TBBDF Başkanı Mutlu Türkmen, şu ifadeleri kullandı:

"Güçlü rakipler arasında madalya kazandığımız için mutluyuz. Burada 5 kategoride çeyrek finale ulaşsak da bir madalya kazanmayı başardık. Ancak genel skorlara bakılınca başarımız ve yükselen grafiğimiz ortada. Büyük Kadınlar ve Erkekler Dünya Kupaları da kasım ayında Mersin'de yapılacak. İnşallah ülkemizde çok daha başarılı neticeler elde edeceğiz. Özellikle kadınlarda tek hedefimiz şampiyonluk. Geçen yıl Çin'de kazandığımız tarihi başarıyı tekrarlamak arzusundayız."

#bocce #Dünya Ümitler Bocce Şampiyonası #Mehmet Can Yakın
Yorumlar (0)
18°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 28 Eylül 2019
İmsak 05:12
Güneş 06:35
Öğle 12:44
İkindi 16:04
Akşam 18:43
Yatsı 20:01
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Başakşehir 6 8
7. Galatasaray 5 8
8. Çaykur Rizespor 6 8
9. Malatyaspor 5 7
10. Trabzonspor 5 6
11. Konyaspor 5 6
12. Beşiktaş 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 14
2. Real Sociedad 6 13
3. Atletico Madrid 6 13
4. Athletic Bilbao 6 12
5. Villarreal 7 11
6. Granada 6 11
7. Barcelona 6 10
8. Sevilla 6 10
9. Real Betis 7 8
10. Getafe 6 7
11. Levante 6 7
12. Osasuna 6 7
13. Valencia 6 6
14. Real Valladolid 6 6
15. Celta de Vigo 6 6
16. Eibar 6 5
17. Deportivo Alaves 6 5
18. Espanyol 6 5
19. Mallorca 6 4
20. Leganés 6 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@