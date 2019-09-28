Boccede bronz madalya
- Milli sporcu Mehmet Can Yakın, Dünya Ümitler Bocce Şampiyonası'nda üçüncü oldu
ANKARA (AA) - İtalya'da düzenlenen Dünya Ümitler Bocce Şampiyonası'nda milli sporcu Mehmet Can Yakın, bronz madalya kazandı.
Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonundan (TBBDF) yapılan açıklamaya göre, 5 dakika koşarak oynanan basamak oyununun eleme turlarında başarılı bir performans ortaya Mehmet Can Yakın, çeyrek finalde Hırvat Marin Cubela ile eşleşti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen TBBDF Başkanı Mutlu Türkmen, şu ifadeleri kullandı:
"Güçlü rakipler arasında madalya kazandığımız için mutluyuz. Burada 5 kategoride çeyrek finale ulaşsak da bir madalya kazanmayı başardık. Ancak genel skorlara bakılınca başarımız ve yükselen grafiğimiz ortada. Büyük Kadınlar ve Erkekler Dünya Kupaları da kasım ayında Mersin'de yapılacak. İnşallah ülkemizde çok daha başarılı neticeler elde edeceğiz. Özellikle kadınlarda tek hedefimiz şampiyonluk. Geçen yıl Çin'de kazandığımız tarihi başarıyı tekrarlamak arzusundayız."
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