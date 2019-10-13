Son Dakika
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
İBB RunTOFD koşuları başladı
İranlı yazara 33 yıl hapis cezası
Önce SMO bayrağını diktiler ardından şükür secdesi yaptılar
Sancaktepe'de spor şöleni
Tel Abyad'daki gümrük kapısına SMO bayrağı çekildi

Boksta Buse Naz'dan gümüş madalya

- Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 51 kiloda mücadele eden Buse Naz Çakıroğlu, finalde Rus rakibine yenilerek podyumun ikinci basamağına çıktı

Spor 13.10.2019, 11:52
Boksta Buse Naz'dan gümüş madalya


İSTANBUL (AA) - Rusya'da devam eden Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 51 kiloda ringe çıkan milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalya kazandı.

Ulan Ude kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Buse Naz Çakıroğlu, 51 kilo finalinde Rus Liliya Aetbaeva ile karşı karşıya geldi.

Rakibine mağlup olan milli sporcu, podyumun ikinci basamağına çıktı.

Buse Naz Çakıroğlu, yarı finalde, daha önce 6 kez dünya şampiyonu olan Hint Chungneijang Mary Kom Hmangte'yi mağlup etmişti.

Şampiyonada bugün ayrıca 69 kiloda Busenaz Sürmeneli ve 81 kiloda Elif Güneri, altın madalya için ringe çıkacak.


#Liliya Aetbaeva #Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası #Buse Naz Çakıroğlu
Yorumlar (0)
25°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 13 Ekim 2019
İmsak 05:27
Güneş 06:50
Öğle 12:40
İkindi 15:47
Akşam 18:19
Yatsı 19:37
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@