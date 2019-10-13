Boksta Buse Naz'dan gümüş madalya
- Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 51 kiloda mücadele eden Buse Naz Çakıroğlu, finalde Rus rakibine yenilerek podyumun ikinci basamağına çıktı
Spor 13.10.2019, 11:52
İSTANBUL (AA) - Rusya'da devam eden Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 51 kiloda ringe çıkan milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalya kazandı.
Ulan Ude kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Buse Naz Çakıroğlu, 51 kilo finalinde Rus Liliya Aetbaeva ile karşı karşıya geldi.
Buse Naz Çakıroğlu, yarı finalde, daha önce 6 kez dünya şampiyonu olan Hint Chungneijang Mary Kom Hmangte'yi mağlup etmişti.
Şampiyonada bugün ayrıca 69 kiloda Busenaz Sürmeneli ve 81 kiloda Elif Güneri, altın madalya için ringe çıkacak.
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