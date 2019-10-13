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Boksta Elif Güneri'den gümüş madalya

- Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası 81 kilo finalinde milli sporcu Elif Güneri, Rus Zenfira Magomedalieva'ya mağlup olarak podyumun ikinci basamağına çıktı

Spor 13.10.2019, 14:26
Boksta Elif Güneri'den gümüş madalya

İSTANBUL (AA) - Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Elif Güneri, gümüş madalya kazandı.

Rusya'nın Ulan Ude kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Güneri, 81 kilo finalinde Rus Zenfira Magomedalieva ile karşı karşıya geldi.

Rakibine mağlup olan milli sporcu, podyumun ikinci basamağına çıktı.

Bugün finale çıkan 3 milli sporcudan Elif Güneri ve Buse Naz Çakıroğlu gümüş, Busenaz Sürmeneli ise altın madalya kazandı.

#madalya #elif güneri #Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası #Zenfira Magomedalieva
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