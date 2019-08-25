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Bordo Mavili ekip evinde rüzgar estirdi

Süper Lig’in 2. haftasında Trabzonspor, Yeni Malatyaspor’u konuk etti. Bordo-mavili ekip mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Spor 25.08.2019, 21:27
Bordo Mavili ekip evinde rüzgar estirdi
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Süper Lig’in 2. haftasında Trabzonspor, Yeni Malatyaspor’u konuk etti. Bordo-mavili ekip mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

18. dakikada sol kanattan Guilherme’nin kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topla buluşan Donald’ın şutunda top üstten auta gitti.

26. dakikada Bifouma’nın pasında ceza sahasında topla buluşan Fofana’nın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşta Uğurcan gole izin vermedi.

40. dakikada ceza sahası dışından Sosa’nın kullandığı serbest vuruşta kaleci Fornole topu parmaklarıyla kornere çeldi.

44. dakikada sol kanattan Sosa’nın ortasında arka direkte Abdülkadir Ömür’ün kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-0

İKİNCİ YARI

54. dakikada sağ kanattan Pereira’nın ortasında altıpas noktasında Nwakaeme’nin şutunda top üstten auta gitti.

70. dakikada ceza yayına yakın bir noktadan Fofana’nın sert şutu önce Hosseini’ye ardından da üst direğe çarparak kornere çıktı.

78. dakikada orta sahada topu kapan Pereira’nın yerden ortasında ceza sahası içi sağ kanatta topla buluşan Yusuf pasını yeniden Pereira’ya aktardı. Bu oyuncu da meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

82. dakikada sağ kanattan Pereira’nın şutu kaleci Fornolle’den döndü. Dönen topla yeniden buluşan Pereira’nın ortasında savunmadan dönen topla buluşan Obi Mikel’ın vuruşu auta çıktı.

89. dakikada sağ kanattan Erkan Kaş’ın ortasında savunmadan seken topla altı pas noktası üzerinde buluşan Eren Tozlu’nun şutu filelerle buluştu. 2-1

Stat: Medical Park

Hakemler: Koray Gençerler xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Volkan Ahmet Narinç xx

Trabzonspor: Uğurcan xx, Hüseyin xx, Novak xx, Hosseini xx, Pereira xx, Ekuban xx, Abdülkadir Ömür xxx (Yusuf Sarı dk. 72 x), Nwakaeme xx, Abdulkadir Parmak xx (Avdija dk. 88 ?), Sosa xx, Sörloth x (Obi Mikel dk. 80 x)

Yedekler: Erce, Abdurrahim Dursun, Campi, Fernandes, Doğan Erdoğan, Ahmet Canbaz, Fıratcan Üzüm

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Erkan Kaş xx, Hadebe xx, Özer Özdemir xx, Mina xx, Donald xx, Guilherme x (Chaaleli dk. 67 x), Fofana xx, Robin Yalçın x (Gökhan Töre dk. 67 ?) (Eren Tozlu dk. 78 ?), Bifouma xx, Jahovic xx

Yedekler: Ufuk Ceylan, Mustafa Akbaş, Rahman, Ahmed Ildiz

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Abdülkadir Ömür (dk. 44), Pereira (dk. 78) (Trabzonspor), Eren Tozlu (dk. 89) (Yeni (Malatyaspor)

Sarı kartlar: Sosa (Trabzonspor), Erkan Kaş, Jahovic (Yeni Malatyaspor)

(Gökmen Şahin/İHA)
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