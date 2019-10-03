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Bordo-mavili taraftarlar meşalelerle takımlarını stada uğurladı

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci maçında Basel’ı konuk edecek olan Trabzonspor’da, taraftarlar Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nden takımlarını meşalelerle uğurladı.

Spor 03.10.2019, 21:55 03.10.2019, 22:48
Bordo-mavili taraftarlar meşalelerle takımlarını stada uğurladı

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci maçında Basel’ı konuk edecek olan Trabzonspor’da, taraftarlar Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nden takımlarını meşalelerle uğurladı.

Trabzonspor ile Basel arasında oynanan maç öncesinde bordo-mavili taraftarlar Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan’ın davetini geri çevirmeyerek tesislere akın etti. Saat 20.15’te Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nden ayrılan bordo-mavili kafileyi taraftarlar meşaleler yakarak ve tezahüratlar yaparak uğurladı. Ardından konvoy eşliğinde stadyuma gelen kafileye Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan da eşlik etti.

(İHA)

#Bordo mavili taraftarlar #Trabzonspor #UEFA Avrupa Ligi
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