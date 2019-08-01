Borusan Otomotiv Motorsport’tan 5 Kupa

Borusan Otomotiv Motorsport’un (BOM) Türkiye Pist Şampiyonası’nda Süper Grup Şampiyonluğu için yarışan genç sporcusu Yağız Gedik, İzmit Körfez Yarış Pisti’nde geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen Türkiye Pist Şampiyonası ikinci ayak yarışlarında BMW 320 SI’ın direksiyonuna ikinci kez geçti. Otomobili ile mükemmel bir uyum içinde olan ve piste çıktığı her seansta derecelerini iyileştiren Yağız Gedik, her iki yarışı da önde tamamlayarak toplamda 4 yarışta 4 birincilik elde etmiş oldu ve Türkiye Şampiyonluğu hedefi doğrultusunda çok kıymetli puanlar elde etti.

ŞANSSIZLIĞA RAĞMEN İKİNCİ OLDU

Pistteki diğer turkuaz otomobilin direksiyonunda ise 28 yıllık yarışçı İbrahim Okyay vardı. İlk yarışın başında yaşadığı ve sol arka lastiğinin çıkmasına sebep olan sorunu deneyimi ile aşan milli sporcu aracını piste 3 tekerlek üzerinde getirmeyi başardı ve teknik ekibin hızlı müdahalesi ile yeniden piste dönerek kaybetmiş olduğu zamana rağmen yarışı ikincilikle tamamladı. İkinci yarışta ise podyumun ilk basamağına çıkan İbrahim Okyay, böylelikle Maxi Grup’ta lider pozisyonunu sağlamlaştırarak sürdürdü.

EN İYİ TAKIM KUPASINI ALDILAR

Sporcularının podyum dereceleri ve tüm ekibin başarısı ile elde edilen en yüksek toplam puanlarla Borusan Otomotiv Motorsport ayrıca En İyi Takım kupasını da almaya hak kazandı. Borusan Otomotiv Motosport, hafta sonu elde ettiği bu başarılarla birlikte TPŞ’nin ikinci ayağını 5 kupa ile taçlandırmış oldu.