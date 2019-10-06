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Borussia Mönchengladbach Bundesliga’da liderliğe yükseldi
- Medipol Başakşehir ile UEFA Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer alan Borussia Mönchengladbach, sahasında Augsburg'u 5-1 yendi
Spor 06.10.2019, 17:48
BERLİN (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Borussia Mönchengladbach, sahasında Augsburg’u 5-1 mağlup etti.
UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir ile aynı grupta yer alan Borussia Mönchengladbach, Bundesliga'nın 7. haftasında Borussia Park Stadı’nda Augsburg’u konuk etti.
Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 2. dakikada Denis Zakaria, 8. ve 13. dakikadalarda Patrick Herrmann ve 39. dakikada Alassane Plea’nın golleriyle ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı.
Borussia Mönchengladbach 83. dakikada Breel Embolo ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı.
Bu galibiyetle puanını 16’ya çıkaran Borussia Mönchengladbach, Bundesliga’da liderliğe yükseldi.
Augsburg ise 5 puanda kaldı ve 15. sıraya geriledi.
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