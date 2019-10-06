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Borussia Mönchengladbach Bundesliga’da liderliğe yükseldi

- Medipol Başakşehir ile UEFA Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer alan Borussia Mönchengladbach, sahasında Augsburg'u 5-1 yendi

Spor 06.10.2019, 17:48
Borussia Mönchengladbach Bundesliga’da liderliğe yükseldi
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BERLİN (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Borussia Mönchengladbach, sahasında Augsburg’u 5-1 mağlup etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir ile aynı grupta yer alan Borussia Mönchengladbach, Bundesliga'nın 7. haftasında Borussia Park Stadı’nda Augsburg’u konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 2. dakikada Denis Zakaria, 8. ve 13. dakikadalarda Patrick Herrmann ve 39. dakikada Alassane Plea’nın golleriyle ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı.

Augsburg ekibi 80. dakikada Florian Niederlechner’in attığı golle skoru 4-1 yaptı.

Borussia Mönchengladbach 83. dakikada Breel Embolo ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle puanını 16’ya çıkaran Borussia Mönchengladbach, Bundesliga’da liderliğe yükseldi.

Augsburg ise 5 puanda kaldı ve 15. sıraya geriledi.

#Augsburg #Borussia Mönchengladbach #Bundesliga
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