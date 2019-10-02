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Borussia Mönchengladbach, hazırlıklarını tamamladı
UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci hafta maçında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak Alman ekibi Borussia Mönchengladbach, hazırlıklarını tamamladı.
Spor 02.10.2019, 20:43 02.10.2019, 20:50
İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci hafta maçında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak Alman ekibi Borussia Mönchengladbach, hazırlıklarını tamamladı.
Takım halinde yapılan ısınma ve koordinasyon hareketleriyle süren idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar üzerinde duruldu.
Medipol Başakşehir ile Borussia Mönchengladbach arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.55'te başlayacak.
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