Boskovic’ten Türkçe yeni sezon mesajı
Eczacıbaşı VitrA’nın başarılı voleybolcusu Tijana Boskovic, Türkçe olarak verdiği yeni sezon mesajında, “Öncelikle yeni sezon için çok mutluyum. İnşallah çok sağlıklı ve mutlu sezon geçiririz” dedi.
Eczacıbaşı VitrA’nın başarılı voleybolcusu Tijana Boskovic, Türkçe olarak verdiği yeni sezon mesajında, “Öncelikle yeni sezon için çok mutluyum. İnşallah çok sağlıklı ve mutlu sezon geçiririz” dedi.
Eczacıbaşı VitrA, yeni sezon öncesi tanıtım toplantısında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Turuncu-beyazlıların Sırp voleybolcusu Boskovic de burada İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu.
“YENİ SEZONA HAZIRIM”
“TÜRKİYE İLE SIRBİSTAN’IN FİNAL OYNAMASI ÇOK GÜZEL”
2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda Sırbistan Milli Takımı ile finalde Türkiye’yi 3-2 yenerek şampiyonluğa ulaşmalarına ilişkin olarak ise Boskovic, “Turnuvadan önce de biliyorduk, Ankara’da inanılmaz bir seyirci kitlesi vardı. Biz de çok iyi bir performans sergiledik turnuva boyunca, Türkiye de aynı şekilde. İki takımın final oynaması zaten çok güzel bir sonuç ortaya çıkardı. Simge, Hande önceden tanıdığım arkadaşlarım. Eminim ki onlarla yine milli takım düzeyinde karşılıklı oynayacağız ve çok da güzel olacaktır” şeklinde konuştu
22 yaşındaki sporcu, Türkçe olarak verdiği yeni sezon mesajında ise şunları dile getirdi:
“Öncelikle yeni sezon için çok mutluyum. İnşallah çok sağlıklı ve mutlu sezon geçiririz.”(İHA)
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