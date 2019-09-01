Bosna Hersek derbisini Zeljeznicar kazandı

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek 1. Futbol Ligi'nde (Premijer Liga) oynanan derbide Zeljeznicar, son şampiyon Saraybosna'yı 5-2 mağlup etti.

İki ezeli rakip, ligin 7. haftasında oynanan mücadelede 119. kez karşı karşıya geldi.

Grbavica Stadı'nda oynanan karşılaşmanın henüz 1. dakikasında konuk takım Saraybosna, Anel Hebibovic'in golüyle öne geçse de ev sahibi Zeljeznicar 7. ve 38. dakikalarda Sulejman Krpic'in kaydettiği gollerle skoru 2-1 yaptı.

Zeljeznicarlı Enes Sipovic'in uzatma dakikalarında kendi kalesine attığı golle ilk devre 2-2 sona erdi.

İkinci devreye daha etkili başlayan Zeljeznicar, 59. dakikada Petar Bojo'nun golüyle 3-2 öne geçerken, 77. dakikada Damir Sadikovic takımı adına farkı ikiye çıkardı: 4-2

Uzatmada dakikalarında Mehmed Alispahic'in golüyle farkı üçe çıkaran Zeljeznicar, sahadan 5-2 galip ayrıldı.

Puanını 15'e çıkaran namağlup Zeljeznicar liderliğe yükselirken, bu sezon ilk yenilgisini alarak 14 puanda kalan Saraybosna 3. sıraya geriledi.