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Brugge-Galatasaray maçını Slavko Vincic yönetecek

Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda çarşamba günü Belçika deplasmanında Club Brugge’a konuk olacak olan Galatasararay’ın bu mücadelesini Slovenyalı hakem Slavko Vincic yönetecek.

Spor 16.09.2019, 12:27 16.09.2019, 12:37
Brugge-Galatasaray maçını Slavko Vincic yönetecek
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Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda çarşamba günü Belçika deplasmanında Club Brugge’a konuk olacak olan Galatasararay’ın bu mücadelesini Slovenyalı hakem Slavko Vincic yönetecek.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde çarşamba günü ilk sınavına Belçika deplasmanında çıkacak. Sarı-kırmızılılar, 19.55’te başlayacak maçta Club Brugge’a konuk olacak. Bu zorlu mücadeleyi ise Slovenya Futbol Federasyonu’nda Slavko Vincic yönetecek. Vincic’in yardımcılıklarını ise Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak.

Mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) İtalyan Futbol Federasyonu’ndan Daniele Orsato, Yardımcı Video Hakem (AVAR) ise Michael Fabbri olacak.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Slavko Vincic #Galatasaray #brugge #Şampiyonlar Ligi A Grubu
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