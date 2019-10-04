BtcTurk Malatyaspor ilk yarıyı 2-0 önde kapattı
BtcTurk Yeni Malatyaspor: 2 - Yukatel Denizlispor: 0 (İlk yarı)
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Bülent Birincioğlu, İlker Takpak, Abdullah Bora Özkara
BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Robin Yalçın, Hadebe, Sakıb Aytaç, Acquah, Murat Yıldırım, Guilherme, Donald, Fofana, Jahovic
Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Tiago Lopes, Sapunaru, Oğuz Yılmaz, Bergdich, Zeki Yavru, Sackey, Olcay Şahan, Barrow, Murawski, Rodallega
Goller: Dk. 28 Jahovic (Penaltıdan), Dk. 34 Donald (BtcTurk Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 25. Oğuz Yılmaz, Dk. 27 Tiago Lopes, Dk. 27 Sapunaru (Yukatel Denizlispor), Dk. 38 Sakıb Aytaç (BtcTurk Yeni Malatyaspor)
MALATYA (AA) - Süper Lig 7. hafta maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor, Yukatel Denizlispor önünde ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
19. dakikada Rodallega'nın ceza sahası içerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Farnolle'den döndü.
24. dakikada Acquah'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde bulunan Chebake savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Oyuncuların itirazı üzerine hakem Bülent Birincioğlu, VAR incelemesinin ardından penaltı kararı verdi.
28. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Jahovic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
34. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Yukatel Denizlispor ceza sahası önürde oluşan karambolde topla buluşan Donald, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlarla buluşturdu: 2-0.
44. dakikada Guilherme'nin sağdan kullandığı kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Sakıb Aytaç'ın kafa vuruşunda, kaleci Stackhowiak meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
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