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BtcTurk Yeni Malatyaspor'da sakat futbolcuların durumu

MALATYA (AA) - Yeni Malatyaspor Kulübü, sakat futbolcular Thievy Bifouma, Yiğithan Güveli, Gökhan Töre ve Moryke Fofana'nın sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, MKE Ankaragücü maçında sağ kasık...

Spor 04.10.2019, 14:01
BtcTurk Yeni Malatyaspor'da sakat futbolcuların durumu


MALATYA (AA) - Yeni Malatyaspor Kulübü, sakat futbolcular Thievy Bifouma, Yiğithan Güveli, Gökhan Töre ve Moryke Fofana'nın sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, MKE Ankaragücü maçında sağ kasık adalesinden sakatlanan futbolcu Thievy Bifouma'nın yapılan fizik muayene ve tetkikleri sonucunda kas içi kanama ve ikinci derece yırtık tespit edilerek tedavisine başlandığı belirtildi.

Fulya Acıbadem Hastanesinde Op. Dr. Berkin Toker tarafından sol diz dış menisküs ameliyatı edilen Yiğithan Güveli'nin ise fizik tedavi ve rehabilitasyon programının devam ettiği aktarılan açıklamada, "Trabzonspor maçında sakatlanan futbolcumuz Gökhan Töre'nin fizik tedavi ve kuvvet çalışmaları devam etmektedir. Aytemiz Alanyaspor maçında sol kasık adalesinden yaralanan futbolcumuz Moryke Fofana'ya da fizyoterapist eşliğinde tempolu koşu ve kuvvet çalışmaları uygulanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

#futbol #gökhan töre #Moryke Fofana #süper lig #thievy bifouma #Yeni Malatyaspor Kulübü #Yiğithan Güveli
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