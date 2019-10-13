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"Bu madalyayı şanlı Türk ordumuza armağan ediyorum"
- Milli cimnastikçi İbrahim Çolak: - "Stuttgart'ta yapılan Dünya Şampiyonası'nda tarihimizin ilk madalyasını kazandım. Bunun için çok mutluyum"
Spor 12.10.2019, 22:12
Milli sporcu, madalya töreninin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
"Stuttgart'ta yapılan Dünya Şampiyonası'nda tarihimizin ilk madalyasını kazandım. Aynı zamanda altın madalya. Bunun için çok mutluyum." diyen İbrahim Çolak, "Bu madalyayı şanlı Türk ordumuza, Mehmetçiğimize ve Türk milletine armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.
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