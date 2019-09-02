



İSTANBUL (AA) - Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı VitrA'nın başantrenörü Marco Aurelio Motta, bu sezon beklentilerinin çok yüksek olduğunu belirtti.

Kulübün YouTube kanalında açıklamalarda bulunan Motta, "Bu sezon beklentimiz çok yüksek. Kadro yapısının geçtiğimiz sezonkine benzer olduğunu düşünüyorum. Çok iyi yerli ve yabancı oyuncularımız var. Son iki yıldır normal sezonu lider kapatıp play-off'ların son maçında kaybediyoruz. Beklentimiz daha iyi bir oyun sergilemek ve hedeflerimizi gerçekleştirmek." ifadelerini kullandı.





- "Yaz çalışmalarımız oldukça iyi geçti"





Sezon çalışmalarına erken başladıklarını aktaran tecrübeli başantrenör, şunları kaydetti:

"Yaz çalışmalarımız oldukça iyi geçti. Bu kararın bizim için daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü oyuncularımız o süreçteki çalışmalarının karşılığını sezon hazırlıklarına daha formda başlayarak almış oldu. Önümüzdeki haftalarda milli takımlarda olan oyuncularımız dönmeye başlayacak. Biz de buna uygun olarak hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Toplamda 12-15 arası hazırlık maçı yapmayı planlıyoruz."





- "Takımımız iki jenerasyondan oluşuyor"





Motta, takımın tecrübeli ve genç oyunculardan kurulu olduğunu ifade ederek, "Takımımız iki jenerasyondan oluşuyor. Deneyim kazanması için başka kulüplere verdiğimiz Yasemin Güveli ve Buse Kara gibi bazı genç oyuncularımızı kadromuza kattık. Eski oyuncularımızdan Melis Durul yuvasına döndü. Takımın farklı jenerasyondaki oyunculardan oluşmasının aramızda güçlü bir bağ oluşturacağına inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.

Hedeflerinin tüm alt yaş kategorilerinde başarı yakalama olduğunu anlatan Motta, "Geçen sezon A Takım, genç, yıldız ve küçük takımlarda final oynadık. Bu sezon daha fazlası için zorlamak ve hedeflerimizin ne olduğunu göstermek adına elimizde güçlü bir fırsat var." değerlendirmesinde bulundu.



