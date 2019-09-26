İZMİR (AA) - Basketbol Süper Lig ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın yeniden kadrosuna dahil ettiği David John Kennedy, "Bu takımın gidebileceği noktanın bir sınırı yok. Bu kadro yapılanması harika. Gerçekten iyi, çok yönlü bir kadro." ifadelerini kullandı.

Kennedy, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, Pınar Karşıyaka'ya döndüğü için kendisini çok iyi hissettiğini belirtti. En son Pınar Karşıyaka'da forma giydiğinde harika günler geçirdiğini belirten Kennedy, şunları kaydetti:

"Çok sayıda taraftar beni harika bir şekilde desteklemişti.Geri dönmemin en büyük sebeplerinden bir tanesi bu. Bence harika bir takımımız, harika bir oyuncu grubumuz var. Harika bir yıl olacağını düşünüyorum. Gerçekten heyecanlıyım. Bu taraftarın önünde oynamayı çok seviyorum. Taraftarlar harika, bana da çok destek verdiler. Sahaya getirdikleri enerji harika. Maçın böyle içindeki, bu kadar seven, sizi destekleyen taraftarlar varken sahaya çıkıp her şeyinizi vermemek, onlar için savaşmamak çok zor."

Kennedy, başantrenör Ufuk Sarıca'nın kazanmayı çok sevdiğini belirterek, "Onunla konuştuğum zaman da bana istediği şeyin kesinlikle kazanmak olduğunu söyledi. Böylesi bir koçla çalışmak, onun takımında oynamak, ondan ders almak gibi bir fırsatı tabii ki iple çekiyorum. Bence bu takımın gidebileceği noktanın bir sınırı yok. Bu kadro yapılanması harika. Gerçekten iyi, çok yönlü bir kadro." değerlendirmesinde bulundu.