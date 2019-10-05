Bülent Korkmaz "Haklı bir galibiyet aydık"
- Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz:"Oyuncularım çok iyi mücadele ettiler, çok iyi savaştılar. Sonucunda 3 puanı aldık" dedi
İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 7. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'yi 1-0 yenen Antalyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Korkmaz, Ülker Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Oyuncularım çok iyi mücadele ettiler, çok iyi savaştılar. Sonucunda 3 puanı aldık. Gol erken geldi. Sonrasında çok yaslandık. Orta yapmalarına müsade ettik. İlk yarıda karambol haricinde pozisyonları yoktu. İkinci yarıda oyuncu değişikliği yaptık, net pozisyonlar da bulduk. İkinci yarı oyun bizim açımızdan daha iyiydi. Son dakikalarda skoru koruma psikolojisiyle geriye çok yaslandık. Ama sonucunda galibiyeti aldık. Oyuncularımı kutluyorum." ifadelerini kullandı.
Bülent Korkmaz, düşük bütçeli kadroyla başarılı oldukları yönündeki bir yorum üzerine, şöyle konuştu:
Bülent Korkmaz, Kasımpaşa yenilgisinden sonra bazı taraftarların kendisini istifaya çağırmasıyla ilgili, "Ben burada başkanıma çok teşekkür ediyorum. Geçen sene de MKE Ankaragücü'ne evimizde yenilmiştik, böyle bir durum vardı. Başkanım, 'Ben seninle sonuna kadar devam edeceğim.' dedi. Aynısını Kasımpaşa maçından sonra da söyledi. Başkan 'bırak' dediği zaman bu işi bırakacağım. Bir duygu bağı oluşturduk. Burada kalır ya da kalmayız ancak arkadaşlığımız, dostluğumuz hep baki olacak. Böyle bir kulüpte böyle bir insanla çalıştığım için şanslıyım." ifadelerini kullandı.
Korkmaz, ilk yarıda Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonla ilgili olarak ise, "VAR sistemi var. Kayserispor ve Kasımpaşa maçlarında da bana göre penaltıydı ama verilmedi. Orta hakem hata yapabilir ancak VAR'daki hakem hata yapamaz. Yapmamalı çünkü. Tekrar tekrar izliyor. Bu maçtaki pozisyonu izlemedim. İzlediğim zaman açıkça dile getiririm." değerlendirmesinde bulundu.
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