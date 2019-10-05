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Bülent Korkmaz "Haklı bir galibiyet aydık"

- Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz:"Oyuncularım çok iyi mücadele ettiler, çok iyi savaştılar. Sonucunda 3 puanı aldık" dedi

Spor 04.10.2019, 23:42 05.10.2019, 00:54
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İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 7. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'yi 1-0 yenen Antalyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Korkmaz, Ülker Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Oyuncularım çok iyi mücadele ettiler, çok iyi savaştılar. Sonucunda 3 puanı aldık. Gol erken geldi. Sonrasında çok yaslandık. Orta yapmalarına müsade ettik. İlk yarıda karambol haricinde pozisyonları yoktu. İkinci yarıda oyuncu değişikliği yaptık, net pozisyonlar da bulduk. İkinci yarı oyun bizim açımızdan daha iyiydi. Son dakikalarda skoru koruma psikolojisiyle geriye çok yaslandık. Ama sonucunda galibiyeti aldık. Oyuncularımı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Bülent Korkmaz, düşük bütçeli kadroyla başarılı oldukları yönündeki bir yorum üzerine, şöyle konuştu:

"Bu kulübe sahip çıkan Ali Şafak Öztürk başkanımıza ve babasına teşekkür ediyorum. Çünkü büyük bir borç var. Bu borcun altına girip, böyle bir planlama yaptık. Mukairu 19 yaşında, devamlı oynuyor. Doğukan Sinik 19 yaşında, Bahadır Öztürk 24 yaşında... Bulduğumuz genç ve yetenekli oyuncuları takıma monte etmeye çalışıyoruz. İki sene sonra hedefi düşünmeliyiz. İki sene sonra bu takımda 6-7 altyapıdan gelen veya genç oyuncu oynayacak. O zaman istediğimiz hedeflere ulaşabileceğimizi söylemiştim. Bazı yerlerden tepki de aldım ama inandığından şaşan biri değilim. İleriki senelerde inşallah burada olursak göreceksiniz ki yaş ortalaması çok düşecek. Sürekli oyuncu bakıyoruz. Mukairu'nun belirli bir ücreti yok, çok düşük bir ücretle geldi. Böyle böyle borç yükünü de azaltmaya çalışıyoruz. Burada en büyük katkıyı da başkan veriyor."

Bülent Korkmaz, Kasımpaşa yenilgisinden sonra bazı taraftarların kendisini istifaya çağırmasıyla ilgili, "Ben burada başkanıma çok teşekkür ediyorum. Geçen sene de MKE Ankaragücü'ne evimizde yenilmiştik, böyle bir durum vardı. Başkanım, 'Ben seninle sonuna kadar devam edeceğim.' dedi. Aynısını Kasımpaşa maçından sonra da söyledi. Başkan 'bırak' dediği zaman bu işi bırakacağım. Bir duygu bağı oluşturduk. Burada kalır ya da kalmayız ancak arkadaşlığımız, dostluğumuz hep baki olacak. Böyle bir kulüpte böyle bir insanla çalıştığım için şanslıyım." ifadelerini kullandı.

Korkmaz, ilk yarıda Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonla ilgili olarak ise, "VAR sistemi var. Kayserispor ve Kasımpaşa maçlarında da bana göre penaltıydı ama verilmedi. Orta hakem hata yapabilir ancak VAR'daki hakem hata yapamaz. Yapmamalı çünkü. Tekrar tekrar izliyor. Bu maçtaki pozisyonu izlemedim. İzlediğim zaman açıkça dile getiririm." değerlendirmesinde bulundu.

#Antalyaspor #Bülent Korkmaz #futbol #süperlig
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