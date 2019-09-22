Bulgaristan’da bir bronz da Iryna’dan geldi
Bulgaristan’da devam eden Satellite Turnuvası’nda milli eskrimci Iryna Shchukla 3. oldu.
Bulgaristan’da devam eden Satellite Turnuvası’nda milli eskrimci Iryna Shchukla 3. oldu.
Turnuvada pul müsabakalarını 6’da 6 galibiyetle tamamlayan Shchukla, tablo-64’ü maç yapmadan geçerek adını tablo-32’ye direkt yazdırdı. T-32’de Romen sporcu Delia Chirca’yı 15-10, t-16’da ise Bulgar sporcu Olga A. Hramova’yı 15-8’lik skorla yenen milli sporcu, çeyrek finalde Türk sporcu Deniz Selin Ünlüdağ ile yaptığı maçı 15-7’lik galibiyetle tamamlayarak yarı finale yükseldi. Shchukla, yarı finalde mücadele ettiği Gürcü Lika Jijieishvili’ye 15-9 mağlup olarak final şansını kaçırdı ve turnuvayı 3. tamamladı.
Aynı turnuvada mücadele eden Deniz Selin Ünlüdağ 8, Nisanur Erbil 11, Fatma Zehra Köse 12, Aylin Çakır 13, Tuğçe Rana Kaya 21, Zeynep Kurt 24, Yasemin Yeltekin 28, Delfin Su Aydoğan 30 ve Bağdagül Tuncan 39. sıranın sahibi oldu.(İHA)
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